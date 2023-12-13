Глава государства спрашивает у инициаторов таких предложений, готовы ли они отдать своих детей террористам.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к тем голосам, которые предлагают Украине отказаться от оккупированных Россией территорий и людей. Как передает корреспондент УНИАН, заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

"Вопрос не только в наших словах или мыслях. Вопрос в том, на что мы готовы, на что нет? Как может Украина просто отдать свои территории? То есть, это абсолютное безумие. Если честно, мы очень часто вспоминаем бога. Это точно не по-христиански. Там живут наши люди. Там живут наши семьи. Там дети", - подчеркнул Зеленский и добавил, что все они являются частью украинского общества.

Он добавил: "Мы говорим о живых людях. Над ними издеваются. Их насилуют. Их убивали. И мы это прекрасно знаем. Вопрос же не только в земле. Вопросы в живых людях, в их судьбах, в их историях. Вопросы в этих семьях, их детях. Отдать детей? Пусть те голоса, - я не знаю, кто об этом говорит, - у меня к ним один вопрос: Готовы ли они отдать своих детей в руки террористов? Думаю, что нет".

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Что говорили в Европе об отказе от территорий

Напомним, что летом глава канцелярии НАТО Стиан Йенссен сказал, что отказ Украины от некоторых своих территорий в обмен на членство в Альянсе является "возможным решением".

В Украине резко отреагировали на это заявление. В Министерстве иностранных дел назвали такие обсуждения неприемлемыми, а в Офисе президента - поощрением глобального преступника.

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