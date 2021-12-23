С годами количество сторонников Нового года уменьшается, а Рождества – увеличивается, узнали в Социологической группе Рейтинг.

Самыми любимыми новогодними праздниками украинцев являются Рождество (49%) и Новый год (37%).

Об этом свидетельствуют результаты исследование Социологической группы Рейтинг.

День Святого Николая выбрали 6%, Старый Новый год – 4%. Ни один из этих новогодних праздников не любят 2%.

Опрос показал, что празднование Нового года относительно более любимое для жителей востока и юга, молодежи и мужчин. Рождество значительно чаще выбирали на западе, люди среднего и старшего возраста, женщины, а также верующие ПЦУ и греко-католики. В одинаковой степени любимы эти два праздника для жителей центра и Киева.

Читайте такжеСоциологи узнали, какие угрозы украинцы считают самыми большимиВ течение последних 10 лет с каждым годом уменьшается количество сторонников Нового года, в то же время Рождества – увеличивается. В результате в этом году количество сторонников Рождества превысило.

Ранее Социологическая группа "Рейтинг" узнала, что наибольшими улучшениями за год украинцы считают состояние дорог и приложение "Дия".

Справка. Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше люди во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов. Сроки проведения: 20-22 декабря 2021 года.

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