Журналисты собрали варианты неочевидных новогодних подарков.

До Нового года 2022 остались считанные дни, и уже стоит задумываться над тем, что подарить родным и близким людям.

Собран ТОП-3 подарков на Новый год, которые неочевидны и удобные, говорится на 2plus2.ua.

Третье место заняли видеооткрытки, записанные известными людьми. В частности, о такой открытке можно договориться через ресурс Cameo.com. На сайте есть много звезд кино, спорта и музыки. Такой подарок может стоить как несколько долларов, так и сотни "зеленых".

На ресурсе, в том числе можно договориться о видеооткрытке со звездой фильма "Властелин колец" Шоном Астином.

Читайте такжеКакого числа можно ставит елку на Новый год 2022: удачные даты, приметы и поверьяНа втором месте в топе находятся курсы. Можно подобрать определенное дело, которым интересуется родной или близкий человек, и помочь его освоить.

Первое место в топе самых удобных подарков заняла подписка. Можно оплатить онлайн-кинотеатр или заплатить за пользование онлайн-плеером или спортзалом.

Напомним, в ночь на 1 января наступит год Тигра. Ранее сообщалось, что на Новый год 2022 нельзя дарить средства гигиены и парфюмерию, расчески, алкоголь и аксессуары к ним, все колючее и острое, бытовые и "непраздничные" аксессуары, свечи и зеркала, кошельки и посуду, часы, изделия с жемчугом и шарфы.

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