Большая часть опрошенных отметили улучшение состояния отечественных дорог.

Наибольшими улучшениями за год украинцы назвали состояние дорог и приложение "Дия".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Более 60% респондентов отметили улучшение в течение последнего года состояния дорог. Положительные сдвиги в цифровых технологиях в государственной сфере (приложение "Дия") отметили почти половина опрошенных.

Улучшение международного имиджа Украины увидели 20% респондентов (28% – отсутствие изменений, 40% – ухудшение), об улучшении безопасности на дорогах заявили 19% опрошенных (34% – отсутствие изменений, 41% – ухудшение), качества медицинского обслуживания – 17% (31% – отсутствие изменений, 45% – ухудшение), качества образования – 12% (28% – отсутствие изменений, 40% – ухудшение).

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В то же время около половины опрошенных не увидели изменений за год в борьбе с коррупцией (37% заявили об ухудшении) и решении вопроса войны на Донбассе (34% заявили об ухудшении).

По данным опроса, большинство респондентов также указали на отсутствие изменений в таких сферах, как стабильность курса гривны и свобода слова и демократия.

При этом 80% почувствовали ухудшение в ситуации с тарифами на коммунальные услуги, а 90% - с ценами на основные товары и лекарства.

Также около половины опрошенных увидели ухудшение в возможности найти работу (29% – отсутствие изменений, 11% – улучшение) и качества жилищно-коммунальных услуг (37% – отсутствие изменений, 9% – улучшение).

Что известно об опросе

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 16-18 декабря. Было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) 2,5 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,0%.