Доставлять документ будет "Укрпошта".

С 5 ноября у украинцев появилась возможность получить по почте водительское удостоверение, заказанное онлайн. Оформить доставку нужно в Электронном кабинете водителя, а получить - в любом отделении "Укрпошты".

Об этом сообщили на сайте национального почтового оператора. И добавили, что оплачивать доставку отдельно не нужно - она уже включена в стоимость самого сервиса.

В "Укрпоште" рассказали, что ее система интегрирована с Электронным кабинетом водителя, где можно заказать водительское удостоверение. Отныне не нужно посещать сервисный центр МВД для получения пластикового документа.

"Однако при оформлении удостоверения онлайн нужно просто выбрать доставку "Укрпоштой" домой или забрать в удобное время в ближайшем отделении. А жителям сел не нужно выезжать в райцентр – водительское удостоверение доставит передвижное отделение или же почтальон села", - объясняет заместитель генерального директора "Укрпошты" по развитию бизнеса Алена Степина.

Доставка будет осуществляться в рамках услуги "Экспресс", ее срок составит до двух дней в пределах областного центра, области и между областными центрами и от 3 дней в пределах Украины.

Ранее Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по правилам дорожного движения.

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Автор: Юрий Годован