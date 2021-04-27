Эксперт советует больше времени проводить на свежем воздухе.

Уже через несколько дней наступят долгие майские выходные. Многие украинцы в это время займутся домашними делами. Особенно активный период работы на земле ждет тех, кто проживает в сельской местности или имеет дачу.

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Известный украинский врач Евгений Комаровский, который часто делится советами в своем блоге в Instagram, рассказал о пользе садоводства.

Так, по словам Комаровского, работа на земле - огороде, поле или в саду - имеет довольно много положительных моментов для здоровья, а именно:

снимает стресс - садоводство помогает снизить уровень кортизола - гормона стресса;

укрепляет иммунитет - работа с грязью и растительностью повышает иммунитет;

физическая нагрузка - 3 часа работы в саду могут приравняться к 1 часу занятий в спортзале;

улучшает настроение - почва содержит антидепрессанты, которые делают нас счастливее;

здоровое питание - люди, которые сами выращивают овощи и фрукты, в большинстве случаев питаются правильно;

здоровье для мозга - исследования показали, что ежедневная работа в саду может снизить риск деменции на 36%.

Поэтому прислушайтесь к советам эксперта и проведите майские выходные с пользой. Ведь в связи с карантином из-за коронавируса, который в разной степени сейчас действует на территории всей Украины, лучше ограничить социальные контакты и избегать людных мест. А вот работа на огороде или в саду принесет пользу и для вашего здоровья, и для вашего праздничного стола - все же самые вкусные продукты не в супермаркете, а выращенные собственными руками.

Да и погода обещает немножко побаловать нас солнышком и теплом. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, завтра, 28 апреля, в Украине начнется потепление, которое усилится на Пасху до + 23°.

Советы от Комаровского: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко