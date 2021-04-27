Несмотря на осадки, в Украине установится теплая погода.

Завтра, 28 апреля, в Украине начнется потепление, которое усилится на Пасху до +23°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Уже завтра днем после ночи с заморозками, солнце нагреет воздух до +11°...+15°. Разве что на Сумщине будет холоднее, +8°...+10°.

Синоптик отметила, что 28 апреля в Украине повсюду будет солнечно.

В Киеве среда будет солнечной, с холодной ночью, с заморозками, и более теплым днем, до +13°.

По предварительным прогнозам, и ночью, и утром 2-го мая, на Пасху, на западе, севере и в центре ожидаются дожди, порывистый ветер, грозы и температура воздуха до +17°...+23°. А на востоке и юге - солнце и теплая погода.

В Киеве на Пасху предполагается дождь, гроза и +18°.

Заморозки в мае

По прогнозам ведущего синоптика Гидрометцентра Романа Мурмыло, в среду еще возможны заморозки, но уже на следующий день ночная температура перейдет отметку в 0 градусов.

"Заморозки возможны до 28 числа включительно, а 29 числа они прекратятся. Но говорить о том, что это будут последние заморозки этой весной, пока рано, поскольку и в мае велика их вероятность. Меньше, но бывает", - пояснил он.

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Автор: Елена Пилипчак