Она подчеркнула, что россияне ни за что не одержат победу над нами.

Пожилая женщина с Херсона записала храброе видеообращение к оккупантам на фоне вражеской ракеты РСЗО в собственном дворе.

Видео со смелой бабушкой завирусилось в TikTok. На кадрах пожилая женщина обратилась к российским захватчикам, заявив, что они никогда нас не победят.

"Вы, козлы, думали, что нас победите? А фигу! Смотрите на свою глупую ракету", - сказала храбрая бабушка оккупантам.

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Украинские пенсионеры рохчуливают всю страну храбрыми поступками, находясь под оккупацией. В частности, ранее жительница села Победа на Киевщине "отжала" у российских оккупантов цинк с боеприпасами и передала украинским защитникам.

Потом стало известно, что житель Херсонщины Андрей Грушко похитил вражеский "Урал", чтобы помочь украинским защитникам. Смельчак украл военную технику российских захватчиков прямо из-под их носа. Впоследствии он передал "Урал" воинам, защищающим его край.

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