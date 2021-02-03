Предварительная причина смерти школьника из Запорожья - гипертрофическая кардиомиопатия.
Читайте такжеСмерть роженицы и младенца в Херсонской области: врача, принимавшего роды, отправят на стажировкуОб этом говорится в сюжете ТСН.
Вспоминается, как перед уроком физкультуры подросток потерял сознание.
«Его реанимировали школьный врач и учитель. Однако впоследствии парень умер в больнице», - отмечается в сюжете.
Смерть в коме: подробности инцидента
Отмечалось, что школьник потерял сознание в раздевалке.
Первую помощь ученику оказывали учитель вместе с врачом. Они как минимум три раза запускали его сердце до приезда «скорой».
Впоследствии подростка доставили в реанимацию областной детской больницы. Там ввели в состояние медикаментозной комы.
Врачи трое суток боролись за жизнь 16-летнего парня. Однако он умер.
Гипертрофическая кардиомиопатия: что известно о болезни
- Гипертрофическая кардиомиопатия - порок сердца, при котором один из его участков увеличен.
- Этот диагноз - самая частая причина внезапной смерти среди детей, подростков и юных спортсменов.
- В Украине около 70 тысяч человек разного возраста имеют такое заболевание, но не знают о нем.
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