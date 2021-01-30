Врачи трое суток боролись за жизнь 16-летнего Саши.

В Запорожье умер 11-классник, которого 27 января госпитализировали с уроков в состоянии клинической смерти.

Читайте такжеВ Запорожье ученик пережил клиническую смерть прямо во время уроков (видео)Как говорится в сюжете ТСН, школьнику стало плохо перед физкультурой. Он потерял сознание в раздевалке. Первую помощь ученику оказывали учитель вместе с врачом. Они как минимум три раза запускали его сердце до приезда скорой.

Впоследствии подростка доставили в реанимацию областной детской больницы. Там ввели в состояние медикаментозной комы.

Врачи трое суток боролись за жизнь 16-летнего Саши. Однако этой ночью парень умер.

Известно, что подросток не имел хронических болезней и не жаловался на здоровье. Что стало причиной остановки сердца, должна установить экспертиза.

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Автор: УНИАН