На бездыханного подростка наткнулись правоохранители.

После нахождения мертвым 15-летнего Антона Логвинова в Харькове полиция начала уголовное производство по статье «умышленное убийство».

Читайте такжеВ Одессе 10-летний мальчик повесился на поясе халатаОб этом говорится в сюжете «Чрезвычайных новостей».

Отмечается, что правоохранители пока не разглашают версии трагедии.

На бездыханного подростка наткнулись правоохранители в двух километрах от дома, он лежал лицом в землю. Из видимых повреждений на теле парня – большая рана на затылке.

Загадочная смерть подростка в Харькове: подробности

Подростка нашли мертвым под мостом между Павловым полем и Алексеевкой.

Известно, что парень 8 февраля около 19:00 вышел из квартиры по месту жительства. Почти 2 суток подростка разыскивали полтысячи правоохранителей и волонтеров-поисковиков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц