Парня разыскивали полиция и волонтеры.

В Харькове прекратили поиски пропавшего без вести 15-летнего Антона Логвинова. Подростка нашли мертвым под мостом между Павловым полем и Алексеевкой.

Читайте также"Слишком шумно веселилась": убийцу женщины в Одесской области поймали – полиция (фото, видео)Об этом пишет «Суспільне. Харьков»

«Да, нашли. Сейчас проводим осмотр места происшествия. Под мостом, улица Деревянко, Шевченковской район», - сказал начальник полиции Харькова Андрей Рубель.

Известно, что парень 8 февраля около 19:00 вышел из квартиры по месту жительства. Почти 2 суток подростка разыскивали полтысячи правоохранителей и волонтеров-поисковиков.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН