В Харькове прекратили поиски пропавшего без вести 15-летнего Антона Логвинова. Подростка нашли мертвым под мостом между Павловым полем и Алексеевкой.
Читайте также"Слишком шумно веселилась": убийцу женщины в Одесской области поймали – полиция (фото, видео)Об этом пишет «Суспільне. Харьков»
«Да, нашли. Сейчас проводим осмотр места происшествия. Под мостом, улица Деревянко, Шевченковской район», - сказал начальник полиции Харькова Андрей Рубель.
Известно, что парень 8 февраля около 19:00 вышел из квартиры по месту жительства. Почти 2 суток подростка разыскивали полтысячи правоохранителей и волонтеров-поисковиков.
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