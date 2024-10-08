Получать бумажное удостоверение ветерана можно будет по желанию.

Верховная Рада Украины признала э-удостоверение ветерана основным документом, подтверждающим статус ветерана. Получать бумажное удостоверение ветерана можно будет по желанию.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, соответствующий законопроект (№ 11376) поддержали сегодня на пленарном заседании в целом. "За" проголосовали 256 депутатов.

Судебно-юридическая газета со ссылкой на министра по делам ветеранов Украины Наталью Калмыкову пишет, что поддержанным законопроектом э-удостоверение ветерана признано основным документом, подтверждающим статус (участник боевых действий, лицо с инвалидностью вследствие войны) и члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

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На сегодня именно бумажное удостоверение имеет статус основного документа. После его получения, по желанию ветерана, может быть сформировано электронное удостоверение – э-удостоверение ветерана в Дії.

"Переход к э-удостоверению, как основному документу, будет способствовать ускорению предоставления услуг, уменьшит время на проверку статуса, что улучшит качество обслуживания ветеранов и их семей", – отметила Калмыкова.

Получить бумажное удостоверение можно будет по желанию, добавила министр.

Отмечается, что э-удостоверение ветерана позволят мгновенно проверять их достоверность в режиме реального времени, что в свою очередь исключает возможность использования поддельных или устаревших документов.

В Минветеранов говорят, что важно и то, что в случае потери бумажного удостоверения ветерана человек сможет беспроблемно использовать э-удостоверение.

Согласно информации на официальном сайте Рады, э-удостоверение ветерана и удостоверение ветерана будут иметь одинаковую юридическую силу и будут использоваться на территории Украины для подтверждения соответствующего статуса, получения льгот, гарантий и компенсаций.

Кроме того, этим же законом вводится термин "травма" (ранения, контузии, увечья), как основание для получения военнослужащим статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

В Минветеранов разъяснили, что благодаря проголосованному законопроекту статус лица с инвалидностью вследствие войны смогут получить военнослужащие, которые получили травмы во время защиты Украины. Изменения в действующее законодательство разработаны Минветеранов по собственной инициативе.

"На сегодня существуют отдельные случаи, когда раненым, погибшим (умершим) военнослужащим причину их инвалидности, смерти связывают с полученной ими травмой. В то же время, согласно действующему законодательству, этот статус могли получить только те военнослужащие, которые получили инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания. Однако, в таких случаях они не всегда могли получить статус лица с инвалидностью вследствие войны, а члены их семей в случае гибели воинов – статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины", – прокомментировали в ведомстве.

Удостоверение ветерана

Как сообщал УНИАН, 5 июня в государственном приложении "Дія" появилась возможность добавить цифровой документ удостоверение ветерана.

Добавлять удостоверение ветерана можно, если человек имеет один из следующих статусов: участник боевых действий; человека с инвалидностью вследствие войны; участника войны; пострадавшего участника Революции достоинства; члена семьи погибшего ветерана войны; члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

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