74% считают, что Украина сохранит территории в пределах границ 1991 года.

97% опрошенных жителей Украины верят в победу в войне, которую развязала Российская Федерация.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". "97% граждан верят в победу в войне с Россией, а 74% считают, что Украина сохранит все территории в пределах своих международно-признанных границ по состоянию на 1991 год", - отмечают социологи.

Также отмечается, что этот опрос свидетельствует об устойчивом доверии к президенту Владимиру Зеленскому, росте поддержки членства в НАТО и уверенности, что Россия должна заплатить за послевоенное восстановление Украины. В частности, одобрительно оценивают деятельность Зеленского 91% респондентов.

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Также украинцы выражают рекордную поддержку относительно членства Украины в НАТО - 82%. "Это на 10% больше по сравнению с опросом в июне 2022 года и на 23% - по сравнению с данными за апрель 2022 года", - говорится в результатах опроса.

Согласно результатам опроса, 54% украинцев считают, что решение о восстановлении должны принимать жители разрушенных городов и поселков, тогда как 37% выступают за то, чтобы эти решения принимали органы местной власти.

"При этом украинцы считают, что именно Россия должна заплатить за проведение послевоенного восстановления. 89% убеждены, что восстановление поврежденной инфраструктуры должно финансироваться за счет конфискованных российских активов или репараций", - говорится в результатах исследования.

*** Опрос проводился соцгруппой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, в период с 1 по 5 февраля методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Всего опрошено 2 тыс. жителей Украины в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2%.

Мнение украинцев - последние опросы

Напомним, что большинство украинцев считают Беларусь стороной, которая воюет против Украины.

Согласно результатам опроса Центра Размукова, наивысшим уровнем доверия у украинцев сейчас пользуются вооруженные силы Украины. Сразу за ними следуют волонтерские организации.

По данным социологов КМИС, 90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории страны-агрессора. А почти 70% - "за" освобождение оккупированного Крыма военным путем.

Кроме того, все больше украинцев выбирают общаться на украинском в повседневной жизни.

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