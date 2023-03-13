Абсолютное большинство граждан Украины считают неприемлемыми любые территориальные уступки для достижения мира, выяснили социологи.

Почти 70% украинцев поддерживают попытку военного освобождение временно оккупированного Россией Крыма, даже если это будет означать более длительную войну с РФ и уменьшение помощи Запада.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 22 февраля по 6 марта. "Абсолютное большинство украинцев считают неприемлемыми какие-либо территориальные уступки для достижения мира. По последним данным КМИС, только 9% в целом готовы к уступкам, хотя 87% украинцев против каких-либо уступок", - отметили социологи.

Уточняется, что этот вопрос ставился респондентам в целом относительно "территориальных уступок" без конкретизации территорий и возможных "компромиссных" предложений. Кроме того, социологи предложили респондентам два сценария, один из которых включал помощь Запада освободить и надежно защитить все территории включая Донбасс, однако без Крыма.

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Согласно первому сценарию, Украина воздерживается от военного освобождения.

В то же время второй сценарий заключался в попытке военного освобождения Крыма, однако с пониманием, что Запад может уменьшить помощь, а война может затянуться.

"Как можно видеть, действительно в таком подходе пространство для нахождения "компромиссов" расширяется и больше людей готовы поддержать такой формат действий. Впрочем, вместе с этим, большинство респондентов - 68% - считают, что Украина должна пытаться освободить всю территорию, включая Крым, даже если будет риск уменьшения поддержки Запада и риск более длительной войны", - свидетельствуют результаты опроса.

Однако, в противоположность этому, 24% больше склоняются к варианту, что в обмен на освобождение и защиту всех территорий с Донбассом (но без Крыма) Украина может воздержаться от военных действий в Крыму.

Отмечается, что во всех регионах подавляющее большинство настаивают на освобождении всех территорий, включая Крым, а поддержка "компромисса" составляет не более 27% в зависимости от региона.

Освобождение Крыма - новости, которые сегодня стоит знать

Украинские власти решили бороться за всю свою территорию, которую захватила РФ. Ранее в этом году газета The New York Times писала, что власти Штатов могут предоставить Киеву вооружение, необходимое для деоккупации Крыма.

По мнению полковника запаса армии Украины Романа Свитана, полуостров можно освободить от захватчиков с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

Справка УНИАН. Всеукраинский опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 985 взрослых граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, однако полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

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