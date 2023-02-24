Не поддерживают нанесение ударов по РФ лишь 7% респондентов.

90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России, об этом свидетельствуют результаты опроса, которое провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

"В то же время есть определенное различие во взглядах, по каким именно объектам нужно бить: 38% считают, что наносить удары необходимо только по военным объектам и почти столько же (39%) говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры. Кроме этого, 13% респондентов считают, что удары должны наноситься по вообще всем объектам, в том числе по населению, как это делает сама Россия", - говорится в опросе.

Лишь 7% респондентов, как отмечается, не поддерживают нанесение ударов по России.

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***Опрос проведен 14-22 февраля 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

Опрошены 2 тыс. 002 респондента, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Война новости 24 февраля - как изменились настроения украинцев

Опрос, проведенный в начале августа показал, кого среди публичных лиц украинцы любят больше всего, а кого нет. Лидерами симпатий стали Зеленский, Притула, Кличко и Залужный.

Абсолютное большинство опрошенных граждан Украины поддерживает продолжение вооруженной борьбы, несмотря на российские ракетные удары, говорилось в опросе КМИС 21-23 октября.

Также на фоне вооруженной агрессии России в Украине наблюдается рекордный уровень поддержки вступления в НАТО: 87% респондентов "за" членство в альянсе.

Самыми дружественными странами сейчас украинцы считают Польшу, Литву, Великобританию, США и Канаду. Абсолютно враждебные - Беларусь и Россия.

Поддержка россиянами войны против Украины

По данным разведки, агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян.

Вместе с тем в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны.

Это не мешает россиянам посещать пропагандистские акции, например, концерты с Путиным относительно незаконного "присоединения" украинских территорий.

За рубежом россиян часто уличают в поддержке "русского мира" и армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.

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