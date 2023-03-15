Президенту доверяют более 80% граждан, правительству – 50%.

Наивысшим уровнем доверия у украинцев среди государственных и общественных институтов пользуются вооруженные силы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года.

"Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается к Вооруженным силам Украины (им доверяют 96% опрошенных)", - отмечается в пресс-релизе.

На втором месте по уровню доверия находятся волонтерские организации – им доверяют 88% респондентов.

Видео дня

Далее идут добровольческие отряды (87%), Национальная гвардия Украины (86%), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (85%). О доверии президенту Украины указали 83% опрошенных.

После него в рейтинге доверия следуют: Государственная пограничная служба (82%), Министерство обороны Украины (78%), Служба безопасности Украины (74%), Национальная полиция (71,5%), церкви (70%), общественные организации (66%), СМИ (65%). О доверии главам городов (поселков, сел), в котором живет респондент, сказали 62%.

Ниже в рейтинге: Национальный банк Украины (58%); совет города (поселка, села), в котором живет респондент (56%), уполномоченный Верховной Рады по правам человека (52%), правительство (50%).

Согласно данным опроса, большинство респондентов высказывают недоверие государственному аппарату (чиновникам), которым не доверяют 64%, политическим партиям - 63%, судам (судебной системе в целом) - 59% опрошенных, Верховной Раде - 51%.

Социологи отмечают, что также чаще выражается недоверие, чем доверие, коммерческим банкам (им доверяют 34% респондентов, тогда как не доверяют — 48%), прокуратуре (соответственно 37% и 48%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (соответственно 32% и 43%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (соответственно 34% и 42%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (соответственно 35% и 41,5%), профсоюзам (соответственно 31% и 38%).

В Центре Разумкова также сообщили, что, оценивая уровень коррумпированности социальных институтов по шкале от 1 до 10, где "1" означает "отсутствие коррупции", а "10" — "очень высокий уровень коррупции", респонденты оценили коррумпированность украинской власти в целом 6,8 баллами, Верховной Рады — 6,8 баллами, Кабинета министров — 6,1 баллами, Министерства обороны — 5,8 баллами, областной власти своей области — 5,7 баллами, Офиса президента — 5,6 баллами, антикоррупционных органов (НАБУ, САП, НАПК) — 5,6 баллами, местной власти в своем населенном пункте — 5,4 баллами. Ниже оценивается уровень коррумпированности общественных организаций, занимающихся борьбой с коррупцией (4,7 балла), и президента Украины (4,0 балла).

В то же время граждане не имеют единодушного мнения, каким образом изменился уровень коррумпированности украинского общества после начала войны: 33% респондентов считают, что сейчас уровень коррупции выше, чем был до 24 февраля 2022 года, 30% — что он не изменился, 21% — что он стал ниже, а 17% не смогли дать оценку изменениям в этой сфере.

Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос 2 тыс. 020 респондентов в возрасте от 18 лет (методом face-to-face) на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Кому доверяют украинцы - важные опросы

Раньше украинцы назвали иностранных лидеров, которым доверяют больше всего. Рейтинг возглавили президент Польши Анджей Дуда и президент США Джо Байден.

Также украинцы определились с политиком 2022 года. Первенство - за президентом Владимиром Зеленским, второе место занял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Примечательно, как менялось отношение украинцев к общественным и государственным институтам на фоне полномасштабной войны. Опросы показали, что уровень доверия к Вооруженным Силам Украины вырос на четверть, почти до 100%, а к церкви наоборот снизился.

Вас также могут заинтересовать новости: