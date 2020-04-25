Режиссер скандального "ДАУ" считает реакцию на издевательства над детьми в фильме "мракобесием"

Режиссер утверждает, что даже в России не было бы такой огласки с детьми в фильме.

Режиссер фильма «ДАУ. Дегенерация» Илья Хржановский назвал реакцию Украины относительно издевательств в ленте из детей, взятых из приюта, мракобесием и безумием.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

Россиянин назвал все скандалы и разные реакции на съемки харьковских малышей в фильме «выдуманной вещью».

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«В России фильмы (цикла «ДАУ» - УНИАН) не получили разрешения из-за обвинения в пропаганде порнографии. Но даже в России не смогли бы с такой скоростью открыть уголовное дело. А здесь это развернулось мгновенно», – сказал он.

Он добавил, что считает огласку использования настоящих детей в демонстрациях пыток «кампанией» против себя.

«То, что это кампания против меня, я абсолютно уверен. В основе ее, в общем, мракобесие. Я бы это так, если честно, назвал. Считаю, что это своего рода преступление и мракобесием: обвинять, дискредитировать людей, смотря художественный фильм и думая, что там все происходило на самом деле», – отметил Хржановский.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети разгорелся скандал из-за издевательства над детьми из украинского приюта в фильме российского режиссера Ильи Хржановского.

Полиция готовит расследование об участии детей в съемках фильма "Дау. Дегенерация".