Сальдо трижды был мэром города и перед выборами клялся в любви к Украине.

Временно оккупированные территории отказываются принимать российскую власть. В добавок авторитет россиян подрывают партизаны.

Как говорится в сюжете программы "Гроші", оккупанты сами в перехваченных телефонных разговорах жалуются на постоянные вылазки "украинских ДРГ".

Но главный провал российских оккупантов - в административном вопросе. Чтобы утвердиться в оккупированном Херсоне, россияне решили отпраздновать там День России. Но желающих принимать участие в этом нашлось очень мало.

Журналисты отметили, что в Херсоне нашлись аж 23 человека, желающих принять гражданство РФ. Среди них - Владимир Сальдо, который трижды был мэром города и перед выборами клялся в любви к Украине.

"После временной российской оккупации Херсона быстро нашел себе способ вернуть руководящую должность. Сальдо стал предателем Украины, за что оккупанты подарили ему кресло так называемого главы Херсонской ВГА", - говорится в сюжете "Грошей".

Отмечается, что Сальдо уже нашел общий язык с оккупантами и так называемой главой оккупированного Крыма. Единственное, что он предложил, - узаконить банковских должников, разрешив им не выплачивать кредиты.

"Такие инициативы, как и все действия оккупационной власти Херсона, - незаконны", - подытожили журналисты.

Сальдо после осовобождения Херсона прогнозируют либо судьбу Януковича, сбежавшего в тюрьму, либо же арест за его коллаборационную деятельность.

Ранее российские пропагандистские издания сообщили, что первые паспорта РФ выдали в Мелитополе и Херсоне.

Одним из первых паспорт РФ получил Владимир Сальдо, назначенный оккупантами "главой администрации Херсонской области".

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