Речь идет о трех видах налогов.

Харькову разрешили освобождать бизнес от налогов. Об этом в своем выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Говоря о поддержке Харькова и Харьковской области в условиях постоянного российского террора, Шмыгаль рассказал о внедрении трех дополнительных шагов.

"Первое - это возможность снижения налоговой нагрузки. В частности, для Харькова. Решением правительства мы сегодня позволили местным властям освобождать бизнес от местных налогов", - заявил он.

Глава правительства пояснил, что речь идет о трех видах налогов: единый налог, арендная плата и плата за имущество.

"Недополученные доходы будем компенсировать из государственного бюджета. Это и Харькова касается, но и для всех других территорий это также действует, мы это сделали универсальным механизмом", - отметил Шмыгаль.

Он также сообщил о решении правительства по срочному обеспечению Харькова мобильными модульными котельными, когенерационными установками и генераторами для многоэтажек.

"Мы понимаем, что происходит в Харькове, и должны уже сейчас готовиться к зиме. В течение двух недель соответствующая программа должна быть подана, и мы должны начать совместно с партнерами эту работу безотлагательно", - рассказал премьер.

Кроме того, отметил Шмыгаль, в принятом сегодня распределении субвенций на обустройство безопасных укрытий школам Харьковщины выделяется 500 млн грн.

Конгресс местных и региональных властей

Как сообщал УНИАН, на заседании Конгресса местных и региональных властей руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал регионы с самой сложной ситуацией. По его словам, это - Харьковская, Одесская, Николаевская и Запорожская области. Он призвал другие регионы проявлять максимум солидарности с ними.

"Победа является нашим абсолютным приоритетом. Ее составляющие - поддержка наших воинов и реабилитация ветеранов, безопасность населения и защита критической инфраструктуры, стимулирование развития экономики, повышение эффективности управления и евроинтеграция", - отметил Ермак.

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