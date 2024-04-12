По словам Зеленского, сейчас больше всего внимания должно быть к энергетике.

На заседании Конгресса местных и региональных властей назвали регионы Украины с "самой сложной ситуацией". Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Конгресса в Черновцах.

Он подчеркнул, что это заседание состоялось на фоне серьезных вызовов и угроз, которые стоят перед страной.

"Первое - ситуация с помощью от наших партнеров. К сожалению, часть поддержки тормозится, и надо делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности. Не терять времени, укреплять Украину. В то же время максимально коммуницировать всем и на всех уровнях с нашими партнерами, в том числе между общинами, чтобы внимание мира к Украине сохранялось", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас больше всего внимания должно быть к энергетике. Государство работает над тем, чтобы усилить противовоздушную оборону и получить необходимое энергооборудование, но четкое понимание потребностей должно быть в каждой общине.

"Уже сейчас на всех уровнях должны готовиться к следующему отопительному сезону: и общины, и чиновники, и соответствующие наши энергетические компании", - сказал глава государства.

Он также призвал проявлять максимальное внимание в каждой общине к воинам, которые проходят лечение и реабилитацию, поддерживать их семьи, а также способствовать развитию всех оборонных производств и обеспечивать людей работой.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что сейчас самая сложная ситуация в Харьковской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях. Он призвал другие регионы проявлять максимум солидарности с ними.

"Победа является нашим абсолютным приоритетом. Ее составляющие - поддержка наших воинов и реабилитация ветеранов, безопасность населения и защита критической инфраструктуры, стимулирование развития экономики, повышение эффективности управления и евроинтеграция", - отметил он.

Атаки РФ по Украине

Ранее спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, можно ли противостоять ракетным ударам РФ по Харькову.

Он, в частности отметил, что надо понимать, что расстояние от границы с территории России и Харьковом чрезвычайно короткое и россияне очень часто применяют зенитные ракетные комплексы С-300 как баллистические для того, чтобы нанести мощный удар.

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