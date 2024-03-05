По состоянию на март бронь от мобилизации имеют около 700 тысяч человек, отметил премьер.

Кабинет министров прорабатывает изменение подходов для бронирования работников. На это решение будут влиять не только средняя зарплата работников, но и уровень уплаты налогов компании.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Средняя зарплата, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией, влияние предприятия или отрасли на экономику - это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем", - отметил он.

По словам премьера, по состоянию на март бронь от мобилизации имеют около 700 тысяч человек, власть хочет сделать этот подход более справедливым. В частности, приоритет в бронировании сохранят критические для экономики предприятия, но дополнительные возможности получат предприятия, которые наполняют государственный бюджет.

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"Например, налоговая нагрузка предприятия выше среднего по отрасли. Такого официального показателя нет, но Налоговая его предоставляет", - объяснил Шмыгаль.

Он добавил, что изменения в бронировании нужны, потому что государство полагается исключительно на собственные поступления для содержания армии. И уточнил: для содержания одного бойца должны работать не пять, а восемь человек.

"Восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который защищает, рискует своей жизнью на фронте. Если соотношение меньше, тогда эффективность теряется. И мы не будем иметь возможности обеспечить наши силы безопасности и обороны", - сказал премьер.

Ранее Европейская бизнес ассоциация также призвала украинскую власть создать действительно работающие, сбалансированные нормы мобилизации, которые не парализуют работу части страны и ее экономики. Поскольку нынешние инициативы, находящиеся в разработке, могут привести к переходу большой части экономики в "тень" для сохранения работников.