Ранее о слежке сообщила Яна Дугарь.

Еще одна фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко заявила о преследовании. Ранее другая обвиняемая по делу Яна Дугарь утверждала, что за ней следят.

Свое заявление Кузьменко сделала сегодня вечером на странице в Facebook.

"Ситуация неприятная - нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны, я стараюсь внимательно следить, в том числе и по автомобилям, которые ездят рядом со мной", - написала она и отметила в публикации двух других фигурантов дела.

Кузьменко также заверила, что не имеет суицидальных намерений и проблем со здоровьем, а ее машина находится в идеальном состоянии.

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"В случае если вдруг я начинаю брать вину за убийство Шеремета на себя - это ложь, прошу сразу расценивать как громкое взывание о немедленной помощи", - подчеркнула она.

Дело об убийстве Шеремета - справка УНИАН

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

Автор: Юрий Годован