Дугарь заявила, что опасается за свою жизнь и утверждает, что не имеет депрессии и суицидальных мыслей.

Одна из обвиняемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь заявляет о слежке за собой. Раньше она рассказывала, что общается с президентом Владимиром Зеленским.

О вероятной слежке она сообщила на своей странице в Facebook.

"В последнее время в стране происходит ряд событий, одно из них - повешенный глава Белорусского дома в Украине - Виталий Шишов..! Параллельно происходят определенные события со мной: замечаю (снова) на себе "глаза"; срабатывает сигнализация в доме (причем на втором этаже и в разных комнатах); чужие под домом; видеосообщения о том, как за мной следят", - написала она.

По мнению Дугарь, речь идет о запугивании и давлении на ее психологическое состояние. Поэтому она заявляет об отсутствии у себя намерений о самоубийстве.

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"Хочу сделать заявление! У меня нет депрессии! Нет мыслей о самоубийстве - Я люблю жизнь, и у меня большие планы на будущее! Психологическое состояние - в норме! Я прекрасно помню письма Андрея Антоненко из СИЗО, об угрозе его жизни, которые оказались небеспочвенными!", - говорится в заявлении Дугарь.

Она убеждена, что есть основания считать, что может быть давление на всех трех обвиняемых - Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, и на нее - со стороны тех, "кто действительно знает причастных к убийству Шеремета, или имеет отношение к этому! Со стороны тех, кто действительно знает причастных".

Дело об убийстве Шеремета - справка УНИАН

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

Автор: Дмитрий Хилюк