По словам президента, "невозможно объяснить, как сложности страны, истекающей кровью, можно использовать во внутренней политической борьбе".

Ситуация на украинско-польской границе, где уже несколько месяцев происходит блокирование движения грузовиков, уже давно "вышла за пределы экономики и морали". Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, эта проблема требует немедленного решения.

"Нужно найти наконец решение и по ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали. Просто невозможно объяснить, как сложности страны, истекающей кровью, можно использовать во внутренней политической борьбе. Впрочем, мы пройдем и это", - заверил Зеленский.

Ситуация на украинско-польской границе - последние новости

Сейчас все направления на границе с Польшей заблокированы. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, самые большие очереди сейчас фиксируются на пунктах пропуска "Краковец" и "Ягодин".

По его словам, по состоянию на утро воскресенья в целом в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств.

Как сказал спикер, на пункте пропуска "Шегини" ситуация остается неизменной - протестующие продолжают блокировать грузовики на въезд и выезд из Польши. Единственное исключение - грузовики, которые везут гуманитарную помощь Украине.

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