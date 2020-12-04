В частности, 21 человек погиб и 95 ранены.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что на Донбассе с начала года уже зафиксировано 116 жертв среди гражданского населения.

Читайте такжеРоссия заблокировала решение ОБСЕ, которое усложнило бы поставку оружия на Донбасс – СМИОб этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"Восемнадцатую неделю подряд, с тех пор как 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с безопасностью оставалась относительно спокойной. В период с 16 до 29 ноября СММ зафиксировала 341 нарушение режима прекращения огня против 468 за предыдущий двухнедельный период", - говорится в отчете.

"Наблюдатели подтвердили сообщения о 13 жертвах среди гражданского населения, в частности, о гибели 30 октября в Горловке трех человек в результате срабатывания взрывного устройства, что, по оценке, произошло случайно. 7 из 13 человек пострадали от детонации взрывных устройств", - отмечается в отчете.

При этом, информация о четырех жертвах (все раненые) зафиксирована до того, как дополнительные меры вступили в силу 27 июля.

"Общее число жертв среди гражданского населения с начала 2020 года достигает 116 человек: 21 погибший и 95 раненых", - говорится в отчете.

Кроме того, миссия сталкивалась с ограничениями свободы передвижения на местах 18 раз. Все эти случаи, за исключением трех, произошли в неподконтрольных правительству Украины районах.

Ситуация на Донбассе

4 декабря в результате огня вражеского снайпера в районе н. п. Луганское на Донбассе получил ранение украинский военный. За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета.

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Автор: Виталий Саенко