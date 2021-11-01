По словам медиков, это первый случай смерти беременной, инфицированной коронавирусом, в их больнице.

В инфекционной больнице Хмельницкого впервые сообщили о смерти беременной женщины, больной COVID-19. Умершая была мамой 11 детей.

Об этом в комментарии МТРК "Місто" рассказала директор заведения Оксана Поддубная.

"Умерла на днях у нас беременная женщина впервые, которая является мамой 11 детей", - сообщила Поддубная.

Самым молодым пациентом с COVID-19 в больнице называют ребенка, которому всего 7 суток, а самой старшей больной было 96 лет.

"Но все больше госпитализируется людей среднего возраста все же, 40-50 лет. Среди тех, кто умирает, возраст 65-70", - отметила директор.

При этом все вакцинированные пациенты с коронавирусом, которые поступают в больницу, по ее словам, в основном выздоравливают и выписываются быстро - на 5-7 день.

Всего в городской больнице 300 койкомест для больных COVID-19.

"По сравнению с предыдущей волной значительно тяжелее течение заболевания. Практически все поступающие пациенты являются кислородозависимыми. Проблем с подачей кислорода к пациентам у нас не возникало", - рассказал медицинский директор КП "Хмельницкая городская больница" Владимир Мойсюк.

При этом ни один вакцинированный против COVID-19 пациент больницы, говорят медики, от последствий коронавируса не умер.

Ранее в Киевской области из-за коронавируса без родителей остались 13 детей. В Александровской больнице от осложнений COVID-19 умерла многодетная мать Диана Родикова - через неделю после того, как из-за этой же болезни ушел из жизни ее муж Владимир.

Читайте такжеОксфордский словарь назвал слово 2021 годаВпоследствии погиб 15-летний Денис, сын многодетных родителей Родиковых. После смерти родителей он прыгнул с моста и скончался в больнице.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки, 31 октября, коронавирус в Украине обнаружили у 13 936 человек, зафиксировано 298 летальных исходов, 5 885 пациентов выздоровели. В больницы попали 3 838 пациентов. Среди заболевших 905 детей и 111 медработников.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова