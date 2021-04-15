У женщины были сильно поражены легкие, но ребенка спасли.

Во 2-м харьковском роддоме от COVID-19 умерла роженица на 8-м месяце беременности. Ребенка удалось спасти.

Об этом рассказал в соцсетях ее муж.

"Жену отправили на всякий случай, чтоб и с малышкой и с ней все было в порядке. Плод был большой, на 8 месяце, 3,400, из-за этого давил диафрагму и Алине было тяжело дышать, соответственно и ребенку поступало меньше кислорода", - рассказывает муж.

Вскоре, по его словам, у ребенка начало плохо прослушиваться сердце, и врачи приняли решение делать кесарево сечение.

"13 числа я заметил, что она стала нескладно писать, сильно нервничать, попросила купить дорогое лекарство Ремдезивир, которое я уже покупал маме до этого (...) 14 числа у нее началась жуткая паника, она звонила по видеосвязи говорила, что задыхается, я звонил врачам, они говорили, что у нее паническая атака, рядом с ней всегда кто-то есть, все под контролем", - пишет мужчина.

Читайте такжеВ Болгарии родился ребенок с антителами к COVID-19По его словам, позже женщину положили под кислород из-за серьезного повреждения легких.

"Ее перевели с концентратора на прямой кислород, сатурация повысилась, она сама поела и выпила таблетки. Очень расстроилась, что опять на кислороде, но я ее успокоил. в 23:00 ее волновал вопрос, как выключить звук на пульсоксиметре, который я ей привез. Я записал видео, она посмотрела, но уже не отвечала. По официальной версии, в 00:30 моей Любимой не стало", - пишет мужчина.

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Автор: Тарас Сидоржевский