Он отметил, что кроме боевого использования необходимо не забывать и о научном поиске в этой сфере.

Командир подразделения Terra в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов с позывным "Абдула" раскрыл видение будущих Сил беспилотных систем.

Об этом он сказал в интервью в рамках телемарафона, отвечая на вопрос относительно отдельного рода войск, который будет создан в Украине - Сил беспилотных систем. "Я это воспринимаю как попытку найти такую организационную форму, которая будет эффективнее той, которая есть сейчас. Все зависит от команды. И это сверхважно", - отметил Волохов и добавил, что воспринимает этот род войск как инновацию.

Кроме того, он отметил, что это - "определенным образом признание". "На государственном уровне признано, что это эффективно", - сказал командир подразделения.

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На вопрос, каким Волохов видит этот новый род войск, и какие задачи он должен выполнять, военнослужащий отметил, что "никто не заберет у бригад, батальонов и подразделений эти средства".

"Никто не отберет "Мавики", "Матрисы", FPVшки у бригад. Собрать лучших и дать им какие-то более сложные задачи", - сказал он и добавил, что в первую очередь здесь речь идет о том, чтобы сконцентрировать большое количество специалистов в одном месте.

Также Волохов считает, что "мы заменим больше людей на роботов и сохраним таким образом жизнь людей".

По его мнению, речь должна идти не только о боевом использовании, но и о научном поиске в этой сфере. "Потому что это инновационная отрасль, и надо постоянно искать. Поэтому нужно, чтобы эта институция, род войск, силы консолидировали положительный опыт, воплощала его в себе... воплощала его в реальных боевых расчетах и наносила поражение", - сказал он.

Так, добавил военный, это должен быть и центр поиска и развития технологий. "Так мы будем первые. Если мы будем первые и успешные, - вообще трудно представить, насколько это будет эффективно. Потому что на войне же побеждает не самый сильный. И даже побеждает не самый богатый или тот, кто имеет большее количество. А побеждает тот, кто имеет высшее качество, и тот, кто доминирует в технологиях", - отметил Волохов.

Он добавил, что если Украина первой сможет в этом вопросе "перейти на другой цивилизационный уровень", то она будет иметь огромное преимущество.

На вопрос, как он оценивает профессионализм российских операторов дронов, военный отметил, что есть разные специалисты: и слабые, и сильные. "Но мои любимые российские специалисты-дронисты - это мертвые российские дронисты", - сказал он.

Дроны на войне в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников. Указ "о наращивании возможностей сил обороны" опубликован на сайте президента.

Глава государства прокомментировал подписание этого указа, отметив, что документ начинает создание в Силах обороны отдельного рода сил - Сил беспилотных систем.

Он отметил, что дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море.

Президент подчеркнул, что Украина реально изменила ситуацию безопасности в Черном море благодаря дронам.

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