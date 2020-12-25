По его словам, сотрудники ФСБ России били его электрическим током, надевали противогаз.

Бывший украинский политзаключенный Кремля Александр Шумков, который с августа 2017 года находился в незаконном заключении в России, рассказал о пытках российских силовиков.

По его словам, сотрудники ФСБ России били его электрическим током, надевали противогаз, сообщает BBC News Украина.

"В ФСБ прошел через разное - били электрическим током, надевали противогаз... Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных. Многие из отбывающих срок по 205-й или 208-й статьям (теракт, организация НВФ. - ред.), проходили через эту процедуру", - рассказал Шумков.

После незаконного осуждения его отправили в колонию города Торжок Тверской области.

"На приеме предлагается - хотя это нельзя назвать добровольной процедурой - пройти через такое унижение как в зад взять грязную тряпку и протереть место, где ходили сотрудники колонии. Я отказался, и за это меня избили. При этом говорили, что был на Майдане, воевал на Донбассе и так далее", - вспоминает Шумков.

При этом с другими заключенными колонии у него были даже "дружеские отношения".

"Российская тюрьма сейчас - это "тюрьма народов". Там, кроме россиян, можно встретить и украинцев, и кавказцев, и людей из Средней Азии. Когда был в жилой зоне колонии, то украинцев перестали называть "хохлами", - отмечает бывший политзаключенный.

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Похищение Шумкова и российский плен

В "Правом секторе" в августе 2017 года сообщили, что военнослужащего Чернобаевской воинской части № 4067 Шумкова похитили спецслужбы РФ на админгранице между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом.

24 августа 2017 года суд в Брянской области РФ арестовал Шумкова на 15 суток за якобы невыполнение требования милиционера предоставить для осмотра личные вещи.

В начале сентября 2017 года дело Шумкова было переквалифицировано. Согласно фабуле дела, Шумков "долгое время" якобы был охранником в то время лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

В декабре 2018 года Шумкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации"), в связи с якобы членством в запрещенном в России "Правом секторе".

Шумкова держали в исправительной колонии №4 в городе Торжок Тверской области РФ.

14 октября 2019 года Шумков объявил голодовку из-за систематических нарушений администрацией колонии его прав и усиления на него психологического давления, а также с требованием к России прекратить "шантаж с использованием политзаключенных" на переговорах ТКГ в Минске и в "нормандском" формате. 22 октября после ухудшения состояния здоровья из-за голодовки Шумкова вывезли из колонии в больницу.

В ноябре 2019 года родственники политзаключенного и правозащитники сообщили, что во время пребывания в тюремной больнице в Торжке Шумкову делали инъекции неизвестного вещества, возможно, психотропного, поскольку после этого у него резко изменилось психическое состояние.

11 декабря Шумков в письме сообщил, что сотрудники ФСБ пытались заставить его стать секретным свидетелем по делу против другого гражданина Украины Игоря Пирожка, известного под псевдонимом "Роман Чирка", который в апреле был задержан за якобы подготовку к "ведению партизанской войны против России".

В феврале и марте 2020 года Шумков неоднократно заявлял, что российские правоохранители угрожают ему убийством.

24 декабря 2020 года Шумков вернулся в Украину. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, из колонии Шумкова был уволен еще 23 декабря и помещен в Центр временного содержания иностранцев в Тверской области РФ.

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Автор: УНИАН