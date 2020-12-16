Мэр ожидает, что генподрядчик строительства возместит убытки за поврежденные автомобили после падения электроопор.

Мэр Киева Виталий Кличко рассчитывает, что правоохранители оперативно завершат расследование, и виновные в падении электроопор на Шулявском путепроводе понесут ответственность.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

Он заявил, что вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян. "И я также крайне возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост, хочу напомнить, подрядчик давал гарантию 50 лет", - отметил Кличко.

Мэр добавил, что специалисты обследовали все опоры освещения, и те опоры, которые "вызвали сомнение в надежности, демонтировали". В частности, демонтаж шести опор был осуществлен подрядчиком ночью.

Кличко заверил, что новые столбы будут оперативно установлены.

"Подчеркиваю, генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет. Также Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений, как заказчик строительства, обратится в суд относительно возмещения подрядчиком убытков за поврежденные автомобили", - отметил городской голова.

Он также добавил, что за качество работы на объекте отвечает генподрядчик, выводы относительно качества работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору как независимая организация.

Мэр напомнил, что по факту инцидента начато уголовное производство. "Мы рассчитываем, что расследование будет оперативным, прозрачным, чтобы все виновные понесли ответственность", - подчеркнул Кличко.

ЧП на Шулявском путепроводе

15 декабря днем на Шулявском путепроводе упали три столба линии электропередач, расположенные на полосе движения в направлении ул. Гетьмана и ул. Довженко.

В результате инцидента повреждены 9 автомобилей. Люди не пострадали.

По факту падения электроопор открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса ("нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений"). Реконструкция Шулявской развязки была проведена в 2019 году.

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Автор: Виталий Саенко