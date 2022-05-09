Решение об отмене запрета на выезд зависит от позиции военных, отметил глава украинского правительства.

Мужчинам не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией. Это решение зависит от позиции военных.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", - сказал глава правительства.

По данным Кабмина, Украину покинули около 5 миллионов человек.

"Официально зафиксированная цифра-это 4,7 миллиона. За последних чуть более двух недель 700 тысяч украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину. Мы это чувствуем по наполненности городов, по восстановлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%", - добавил Шмигаль.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Тогда же в Украине ввели военное положение. Впоследствии его действие было продлено до 25 мая.

Кто из мужчин может уехать из Украины во время военного положения - читайте по ссылке.

Отметим, ранее в СНБО заявили, что все мужчины, которые с начала действия режима военного положения в Украине, покинули ее без соответствующего разрешения, на обратном пути будут задержаны для получения объяснений.

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