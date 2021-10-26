Очно будут работать только детсады.

Во Львове после завершения каникул с 1 ноября все школьники переходят на дистанционное обучение.

Об этом в Facebook заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

По его словам, соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

"С понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение. Это и начальная школа, это и старшие классы. Очно будут работать только детсады", - рассказал он.

Читайте такжеЭксперты пока не ожидают перехода всей страны в "красную" зонуСадовый добавил, что завтра ожидается решение правительственной комиссии о переводе Львовской области в "красную" зону епидопасности.

Карантин во Львове

С 18 октября во Львове существенно усилили карантин для работников всех сфер обслуживания и развлечений – они должны быть вакцинированы или раз в три дня делать тест на коронавирус.

За минувшие сутки в области зарегистрировано 1104 новых случая COVID-19. Госпитализировали 341 человека.

Сейчас регион находится в "оранжевой" зоне епидопасности.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Светлана Макринская