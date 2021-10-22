"Дистанционку" министерство предлагает ввести с 25 октября по 15 ноября.

Министерство образования и науки Украины рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления.

Об этом в своем Telegram написал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом, МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября до 15 ноября учреждениям профессионального, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - сообщил он.

Относительно обучения в школах со следующей недели, по словам министра, оно будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

Он также призвал всех педагогов, соискателей образования и их родителей относиться к ситуации с распространением COVID-19 крайне ответственно.

"Вакцинироваться, то есть защитить себя от высоких рисков заболевания, сегодня может каждый! Каждый педагог может быть примером для своих коллег и родных, которые еще медлят с этим решением", - резюмировал он.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с завтрашнего дня, то есть с 23 октября, школьники уходят на осенние каникулы.

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Автор: Наталья Хаджи