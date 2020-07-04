"Возможно, будет смешанная форма": Шкарлет допустил, что обучение в школах будет частично переведено онлайн

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в Минобразования разрабатывают запасные варианты форматов учения на случай обострения эпидемической ситуации.

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет не исключает, что в связи с эпидемической ситуацией обучение в школах частично будет переведено онлайн.

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Об этом он заявил изданию LB.ua. «Прежде всего, то, что касается COVID-19. Дети должны пойти в школу. Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе», - отметил Шкарлет.

По его словам, в Минобразования разрабатывают запасные варианты форматов учения на случай обострения эпидемической ситуации.

«Возможно, смешанная форма посещения школы - частично оффлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию», - сказал Шкарлет.

По его убеждению, если ввести только дистанционное обучение, то будет социальное сиротство.

«Я общался это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование - это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение - будет социальное сиротство», - отметил Шкарлет.

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