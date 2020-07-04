Шкарлет об отмене ВНО для заочников: это предмет дискуссии
И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет считает предметом дискуссии вопрос об обязательности ВНО для заочного отделения.
Об этом он сообщил в интервью LB.
Он считает, в частности, что государство должно дать уже сформированному специалисту возможность обучаться дополнительному образованию, не отрываясь от основной работы.
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«Почему ему не дать шанс? С запретом в будущем переводиться на дневную форму обучения или получать бюджетное финансирование. И на дипломе сзади или в приложении написать, что человек закончил заочную форму обучения. Единственный аргумент против: мы выдаем один диплом. Это можно исправить. В Советском союзе всегда показывали, что человек окончил заочную форму, и ничего такого», – сказал он.
Шкарлет констатировал, что вопрос является дискуссионным и подчеркнул, что взрослому человеку труднее сдать ВНО.
«Сходите, сходите, для интереса (в школу - УНИАН). Второе высшее – это одно. У человека иногда нет первого высшего, понимаете? Вопрос не в том, чтобы получить второе. А когда так случилось у человека по жизни, что высшего образования нет, а школу 20 лет назад закончил», – добавил Шкарлет.
Как сообщал УНИАН, ранее Шкарлет заявил, что у Минобразования разрабатывают несколько вариантов посещения детьми школ с 1 сентября. Выбор будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью.
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