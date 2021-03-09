Третий тур состоялся 22 февраля.

Шевченковский комитет объявил имена лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021 года.

Читайте такжеФильм "Атлантида" и книга о деле Стуса: объявлены номинанты Шевченковской премии 2021-гоТрансляция велась на YouTube-канале Ukraine Crisis Media Center.

Известно, что третий тур состоялся еще 22 февраля. По результатам обсуждения и тайного голосования комитет премии внес президенту Украины соответствующее представление с лауреатами. Их имена объявили после подписания указа и в день рождения Тараса Шевченко.

Лауреаты Шевченковской премии-2021

Литература

Оксана Луцишина – роман «Иван и Феба».

Публицистика, журналистика

Станислав Асеев – книга эссе «В изоляции».

Музыкальное искусство

Александра Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальский (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительный продюсер) Музыкальное агентство «УХО» – цикл «Архитектура голоса».

Визуальное искусство

Борис Михайлов (художник) – видеопроекция и фотоинсталляция «Испытание смертью».

Киноискусство

Валентин Васянович (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик), Владлен Одуденко (художник-постановщик) – художественный фильм «Атлантида».

Театральное искусство

Сергей Маслобойщиков (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Наталья Рудюк (художник по костюмам), Александр Бегма (композитор) – спектакль Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песня» Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

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Автор: УНИАН