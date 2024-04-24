Военный выжил, хотя врачи и не давали никаких прогнозов.

В Днепре медики спасли жизнь 22-летнего бойца ВСУ, в которого попал вражеский дрон со взрывчаткой во время несения службы на запорожском направлении.

Как говорится в сюжете ТСН, взрывчатка разорвалась рядом с военным.

"Мне очень повезло. Я благодарю ребят, которые спасли меня, вытянули", - отмечает Андрей.

Все его тело посечено осколками. Также он получил ожоги руки, когда во время взрыва прикрывал ею глаза, чтобы спасти зрение.

Военного сначала спасали в Запорожье, потом в Днепре. Шансов на выздоровление было не много.

"История тяжелая, потому что обломки попали глубоко в желудок и легкие, повредили гайморовы пазухи. Это дает мало надежд на жизнь. Кожа на его лице обгорела. Он каждой своей косточкой чувствовал боль, на всех этапах проводились операции", - рассказал врач.

Когда началось полномасштабное вторжение России, Андрей нес срочную службу. Он подписал контракт и стал на защиту Украины. Попал на запорожское направление, где постоянно был на "нуле". Несмотря на все пережитое, говорит, что ни о чем не жалеет.

"Я не жалею, потому что с такой молодежи все начинается. А как дальше строить страну, если никто ее не хочет защищать?" - заявил боец.

В одном из сел Запорожской области, где базировалось подразделение Андрея, парень встретил свою любовь. После ранения девушка постоянно рядом с ним, чтобы поддержать.

Врачи говорят, что самое страшное уже позади, он будет жить и идет на поправку. Позже Андрей поедет на реабилитацию в родную Тернопольскую область. Туда планирует забрать свою возлюбленную.

История спасения юноши, который попал под обстрел в Донецкой области

Врачи поставили на ноги 19-летнего Богдана Салимова, который в марте пострадал в результате "прилета" российской ракеты в Мирнограде Донецкой области.

Его зажало плитами с двух верхних этажей дома. В течение трех часов он находился под завалами. Когда его достали, он перестал чувствовать все тело. Однако врачи сделали невозможное, и теперь Богдан уже может самостоятельно ходить и готовится к выписке.

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