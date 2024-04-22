После ракетного удара по многоэтажке в Мирнограде Богдан под завалами ждал спасения три часа.

В Мирнограде, что в Донецкой области, 12 марта в пятиэтажку прилетела российская ракета, в результате чего пострадал 19-летний Богдан Салимов. Оказалось, что его зажало плитами с двух верхних этажей. В течение трех часов он находился под завалами. Когда его достали, то он перестал чувствовать все тело. Однако врачи сделали невозможное, и теперь Богдан уже может самостоятельно ходить и активно готовится к выписке. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Юноша уже ступает шаг за шагом, а улыбка не перестает сходить с его лица, ведь ноги наконец снова двигаются. Известно, что в тот день вражеская армия разрушила в Мирнограде сразу четыре многоэтажки, в результате чего 19-летний парень был привален плитами с верхних этажей.

"Говорит, мама скажи спасибо, что я худенький, я сложился как эмбрион, и этому компьютерному креслу и провалился на 3 этаж, на него сложился чердак, 5 этаж, 4 этаж, с него поднимали краном плиты, как его не раздавило там. Чудо господнее", - рассказала мать Богдана Виктория Салимова.

Богдан ждал спасения три часа и чувствовал, как постепенно немеет все тело. Из-за ранения он не мог даже пошевелиться. После освобождения его доставили в реанимацию в Днепре, травмы были очень тяжелыми.

"Эти позвонки, которые были поражены два позвонка, были поломаны, был большой отек. Отказали все органы, он не мог проглотить слюну, это уже тяжелая такая патология, которая говорит, что хорошего ничего быть не может", - отметил врач.

В течение двух недель юноша пролежал почти не двигаясь, а уже с помощью реабилитологов начал подниматься. Также каждый день по три часа Богдан занимается в реабилитационном центре, который был недавно открыт в этой больнице. Кроме того, для него был разработан специальный комплекс упражнений.

"Основная его цель сейчас - вернуть полную подвижность рукам и ногам. Вместе с Богданом реабилитацию в этом центре проходят еще почти сотня военных. Чтобы правая рука быстрее начала работать Богдан занимается упорно. Мечтает в этом году закончить обучение в вузе и написать диплом своими руками", - добавили в сюжете.

Невероятные истории спасения украинцев

Как писал УНИАН, ранее медики спасли 6-летнего мальчика, которого считали мертвым из-за обстрела Днепропетровщины. Известно, что тогда в результате российской атаки погибли местные жители, среди которых двое детей.

"Есть уточненная информация о жертвах удара по Синельниковщине. Один из детей, 6-летний мальчик, был в крайне тяжелом состоянии. Впрочем, его удалось доставить в областную больницу. Медики сделали все, что могли. Возможное и невозможное. Спасли", - сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Также сообщалось, что в Белой Церкви школьник спас себя и собаку во время взрыва в доме. Известно, что взрыв и пожар произошли в соседней квартире, однако он смог сориентироваться и спастись.

"Поступок Александра еще раз говорит о его смелости, сообразительности и умении быстро действовать, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своего четвероногого друга. Сашуня, ты молодец!" - написали в сообщении Первой Белоцерковской гимназии, где учится мальчик.

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