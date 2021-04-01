Как утверждает экс-комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко, он еще год назад извещал Службу безопасности, что против его компании ведет работу российская агентура.

Бывший народный депутат, экс-комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что уголовное дело в отношении него инспирировали российские агенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Семенченко заявил перед заседанием Киевского апелляционного суда, где сегодня рассматривается апелляционная жалоба на решение суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Это дело инспирировано российской агентурой, которая осуществила против ветеранов батальона «Донбасс» провокацию, ввела в заблуждение СБУ. Россия не хочет, чтобы наши ребята, которые прошли фронт, обеспечивали безопасность от частных российских армий, в частности ЧВК «Вагнера», - сказал Семенченко.

Он добавил, что ветераны АТО создали компанию по обеспечению безопасности, которую зарегистрировали в США.

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По словам Семенченко, он еще год назад извещал Службу безопасности, что против его компании ведет работу российская агентура, называл конкретные фамилии, но, по словам экс-депутата, СБУ не отреагировала должным образом, а наоборот, те лица, которые были указаны как российские агенты теперь свидетельствуют в суде против него.

Также он выразил возмущение тем, что в СМИ начали появляться сообщения, что эта компания - «частная армия олигархов». Он считает, что СМИ повторяют тезисы российской пропаганды.

Вместе с тем Семенченко отметил, что не скрывался от следователей, а пришел в СБУ, получил подозрение и не ожидал, что его отправят под стражу.

Дело Семенченко: что известно

24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставок товаров военного назначения из Российской Федерации.

В СБУ отметили, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена ​​"на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т. ч. против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

В этом деле СБУ объявила о подозрении шестерым лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ».

Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.

Того же дня суд до 24 мая отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога. 28 марта Семенченко был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании «ЧВК» - бывшего командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Автор: Дмитрий Хилюк