Адвокат Семенченко не уточнил причину, по которой экс-нардепа госпитализировали.

Бывшего депутата Верховной Рады и экс-комбата батальона "Донбасс" Семена Семенченко госпитализировали. Вчера суд арестовал его на два месяца по делу создании частной военной компании (ЧВК).

Читайте такжеСуд отправил под стражу экс-нардепа Семенченко, подозреваемого в создании ЧВКОб этом написал адвокат Семенченко Влад Добош на странице в Facebook. "К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя, что суббота выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас УПК и ст. 397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", - отметил он.

По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. По данным правоохраниетей, ЧВК насчитывала 150 участников.

Следствие считает, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать со странами Ближнего Востока, такими как Ирак, Сирия и Афганистан, на предмет организации поставок оружия.

Дело Семенченко

26 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Семенченко. Его отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

Второго фигуранта дела Шевченко арестовали с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая