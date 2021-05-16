Национальный памятный день введен в Украине в память о тех, кто погиб или пострадал в результате репрессий коммунистического режима.

Сегодня, 16 мая, в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий советского периода.

Ежегодный национальный памятный день в Украине отмечается согласно указу президента от 21 мая 2007 года. Датой памятного дня было выбрано третье воскресенье мая.

Он введен с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Что известно о коммунистическом терроре

Читайте такжеКравчук рассказал о рассекречивании архивов КГБ при его президентстве (видео)Политический террор большевики начали с момента захвата ими власти. А 1937-1938 гг. вошли в историю Украины как годы "Большого террора". Это масштабная кампания массовых репрессий граждан, которая была развернута в СССР по инициативе его руководства и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

Под жернова коммунистических репрессий попали почти все слои украинского населения: ученые, политики, военные, священники, представители культуры, селяне – в общем все, в ком сталинский режим видел угрозу своему существованию.

Жертвы и последствия репрессий в Украине

Количество жертв советских репрессий в Украине доподлинно неизвестно, понятно лишь, что это невероятные цифры. По мнению некоторых специалистов, за период с начала 1920-х и до конца 1980-х годов в Украине были арестованы почти полтора миллиона человек (из них более 50% украинцы). Многие из них были расстреляны, остальные прошли тюрьмы, ссылки, каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических заведениях.

Например, в 1937-1938 годах в Украине были осуждены 198 918 человек, из которых около двух третей – к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря.

Десятки лет советская власть пыталась скрывать следы своих преступлений: на местах захоронений возводились режимные объекты КГБ, местность разравнивали бульдозерами и засаживали деревьями, запрещался доступ к соответствующим архивам.

Одним из трагических символов тех событий стал Быковнянский лес под Киевом – место крупнейшего массового захоронения жертв коммунистических политических репрессий. По разным данным, количество похороненных там людей составляет от 15 до более 100 тысяч.

Как проходит День памяти жертв политических репрессий

Традиционно в день памяти жертв политических репрессий по всей стране происходит возложение цветов к памятным знакам, а также проходят траурные вече и церемонии.

На базе учреждений образования и культуры обычно проводятся воспитательные часы и уроки памяти, тематические лекции и выставки, демонстрируются документальные и художественные фильмы, посвященные массовым политическим репрессиям 1937-1938 годов.

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Автор: Алина Вишневская