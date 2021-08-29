29 августа в Украине чтят память тех, кто отдал жизнь за ее независимость и территориальную целостность.

В Украине сегодня отмечается День памяти ее защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

В 2019 году президент Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий ко Дню независимости в центре Киева сообщил о начале традиции чествования погибших героев ежегодно 29 августа.

"С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал тогда Зеленский.

Таким образом, в этом году на официальном уровне 29 августа память погибших воинов чтят в третий раз. Эту дату выбрали неслучайно - именно 29 августа 2014 года в Иловайском котле на Донбассе погибло наибольшее количество украинских воинов во время войны.

Символом этого дня выбрали подсолнух как олицетворение скорби по погибшим защитникам Украины. В эти августовские дни на полях попевают подсолнухи, однако в 2014 году из-за боевых действий собирать их было сложно. В этих самых подсолнухах на Донбассе тогда шли ожесточенные бои и гибли украинские бойцы.

Как известно, на этой неделе Украина уже отметила День флага и 30-ю годовщину своей Независимости. В Киеве 24 августа состоялся масштабный военный парад и Марш защитников Украины. Вечером на НСК "Олимпийский" устроили грандиозный концерт.

Автор: Юрий Годован