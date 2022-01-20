В гонках будут участвовать экипажи из ряда украинских городов.

Организаторы самых престижных европейских гонок старинных авто – Rallye Monte-Carlo Classique – сделали исключение для украинских автомобилей "Запорожец" и допустили к соревнованиям украинские экипажи.

В гонках примут участие экипажи из Запорожья, Черновцов, Львова, Черкасс, Тернополя и Киева, говорится в сюжете ТСН.

Согласно правилам организаторов, в ралли могут принимать участие машины, выпущенные до 56 года, а "Запорожцы" начали выпускать только в 60-х

"Написали предложение относительно наших замечательных автомобилей, и на удивление организаторы согласились нас принять. Не знаю, будет ли это традиционно, но один раз нас точно допустили", – сказал пилот запорожского экипажа Роман Щипков.Читайте такжеКиевские мастера сделали из списанной БРДМ "лимузин-апокалипсис" (видео)

Rallye Monte-Carlo Classique проводят уже 110 лет, во время гонок авто должны проехать почти тысячу километров, в частности, горным серпантином. В прошлом году гонку отменили из-за пандемии коронавируса.

В ралли могут участвовать только аутентичные ретро-машины. Авто можно улучшать только для того, чтобы они стали безопаснее.

Ранее стало известно, что Днепром ездит американское ретро-авто Buick Special с "полным фаршем", которое возило первого советского маршала Климента Ворошилова.

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