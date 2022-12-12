Журналистка неоднократно продвигала пророссийские нарративы.

Пророссийская украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко опубликовала фото возле знака "Донецк". Снимок девушка сопроводила комментарием, в котором говорится, что она там, где должна быть.

"8 лет я получала вполне справедливые сообщения с вопросом: "Почему вы не приедете на Донбасс?" Я на Донбассе. Там, где должна быть", – говорится в сообщении журналистки в ее Telegram-канале.

Каких-либо подробностей о своей поездке во временно оккупированный город Панченко не сообщила, но пообещала обо всем рассказать позже.

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Диана Панченко – что известно

Журналистка и телеведущая была звездой пророссийского подсанкционного телеканала NewsOne, которые сначала принадлежал бывшему нардепу Евгению Мураеву, а после нардепу от "Оппозиционного блок" Тарасу Козаку. После введения санкций в отношении телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина и их владельцев Панченко стала частью нового проекта "Первый независимый".

Телеканалы и журналисты неоднократно подвергались критике за неоднозначную позицию в отношении Украины и российской агрессии, пророссийские нарративы, агитацию в адрес своих владельцев и постоянные интервью со скандальными политиками и деятелями, как Анатолий Шарий, Виктор Медведчук и другие.

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Диана Панченко продолжила распространять нарративы российской пропаганды. В апреле Национальное агентство по предотвращению коррупции и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" внесло журналистку в список госпредателей, но она осталась в Украине.

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