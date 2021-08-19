Рассмотрение вопроса о переоформлении лицензии "Первому независимому" перенесли на сентябрь.

Вопрос о переоформлении лицензии ООО "Тайм медиа", которое вещало под логотипом "Первого независимого", связанного с Виктором Медведчуком, перенесли на сентябрь.

О таком решении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания сообщает "Детектор медиа".

Причиной такого решения, очевидно, стали действия одной из журналисток Дианы Панченко, которая была ведущей на фестивале "Славянский базар", а впоследствии посетила пресс-конференцию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Переоформление техническое. Но у нас есть вопросы к Диане Панченко. Давайте перенесем разбирательство. Потому что заканчивается лето, закончились "Славянские базары", и давайте дождемся...", - прокомментировал решение Нацсовета заместитель его председателя Олег Черныш.

Читайте такжеНазревает скандал: Интер накануне Дня Независимости Украины покажет концерт Николая Баскова

Как сообщал УНИАН, приобретенный соратником кума Путина Тарасом Козаком "Первый независимый" канал, который был создан из трех подсанкционных ZIK, NewsOne и 112 Украина, вещал только один час. Журналисты медиахолдинга Козака снова перешли на YouTube. "Первый независимый" вещает на этой платформе до сих пор.

Ранее сегодня стало известно, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с требованием аннулировать лицензию телеканала "НАШ" Евгения Мураева.

Автор: Иван Бойко