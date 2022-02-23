Под усиленной защитой правоохранителей - стратегически важные объекты критической инфраструктуры и места массового пребывания людей.

Служба безопасности Украины продолжает контрдиверсионные меры для нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, к совместным профилактическим мероприятиям привлечены подразделения Нацполиции, Нацгвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Под усиленной защитой правоохранителей - стратегически важные объекты критической инфраструктуры и места массового пребывания людей.

В СБУ отметили, что в Одесской области силовики отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по защите объектов энергетической отрасли вблизи морской акватории. Целью этого является совершенствование совместных действий для предотвращения возможных террористических и диверсионных угроз.

На Херсонщине правоохранители усилили защиту Каховской гидроэлектростанции и местного судоходного шлюза. Кроме того, продолжаются круглосуточные патрулирования прилегающих территорий охраняемых объектов.

В Днепропетровской области СБУ проводит комплексные действия, направленные на предотвращение и разоблачение попыток дестабилизации обстановки на территории региона. Под особым вниманием силовиков - стратегические объекты промышленности и энергообеспечения, а также места массового пребывания людей.

Поэтому в отдельных районах возможно временное ограничение перемещения пешеходов и транспортных средств, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и тому подобное.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Кроме того, СБУ призывает граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать правоохранителям о: подозрительных лиц, которые проявляют необоснованный интерес к военным объектам, зданиям органов власти и объектов критической инфраструктуры, или осуществляющих их фото-, видеофиксацию; подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов, особенно вблизи стратегически важных объектов; обнаружения подозрительных предметов или средств поражения.

Как сообщал УНИАН, СНБО Украины предложил ввести режим чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. После решения СНБО президент Владимир Зеленский должен издать указ о ЧС в отдельных областях, который в течение двух дней должна утвердить Верховная Рада на пленарном заседании.

Чрезвычайное положение в Украине может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях.

В случае необходимости ЧС может быть продлен президентом, но не более чем на 30 суток.

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