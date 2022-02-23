По словам премьер-министра, это прежде всего позволит украинским военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию.

Введение чрезвычайного положения в Украине не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса. Оно прежде всего позволит украинским военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Чтобы усилить безопасность во всех регионах Украины и нашу готовность к возможной дальнейшей российской агрессии, Совет национальной безопасности и обороны предложил ввести чрезвычайное положение. Он будет действовать на всей территории Украины. Это прежде всего позволит нашим военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию. Никаким особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса", - заявил он.

По словам Шмыгаля, чрезвычайное положение вводят, чтобы повысить готовность государства быстро реагировать на любые вызовы и сценарии развития событий.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны поддержал введение чрезвычайного положения в Украине, теперь решение за Верховной Радой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что в разных регионах ограничения в связи с чрезвычайным положением могут отличаться. Он уточнил, что может быть усилена охрана общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства, ограничено движение транспорта, также могут проводить проверку документов.

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