22 июня российского артиста включили в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

Служба безопасности рекомендовала включить российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за поддержки им аннексии Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"СБУ рекомендовала Министерству культуры и информационной политики включить российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. 22 июня он был включен в этот перечень", - говорится в сообщении.

В службе пояснили, что основаниями таких рекомендаций стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров - это часть Российской Федерации.

При этом, отмечают в СБУ, он регулярно выступал в Автономной Республике Крым, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска.

"У СБУ есть доказательства, что Филипп Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации", - отметили в СБУ.

В частности, известно, что 18 марта 2021 года Киркоров выступил на концерте "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ", который состоялся при участии президента России Владимира Путина, - тем самым поддержав оккупацию АР Крым.

Читайте такжеВ СБУ готовы в суде защищать свою позицию по иску Моргенштерна"В своих заявлениях на этом мероприятии Киркоров сказал, что "Крым - это мое любимое место в России", а также допустил ряд других пропагандистских высказываний, как и неоднократно делал это ранее", - объяснили в Службе.

Киркоров в "черном списке" СБУ: что известно

23 июня в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что по представлению СБУ внесли российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Как отметили в ведомстве, процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству оно не имеет полномочий самостоятельно решать, кого следует включать в список.

Причины внесения Киркорова в список не уточнялись.

Ранее в "черный список" СБУ и Минкульта также внесли российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). На лето 2021 года у него были запланированы концерты в Украине.

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Автор: Татьяна Поляковская