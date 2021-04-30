Исполнитель надеется, что все-таки сможет выступить в Украине.

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев), которого Минкульт Украины внес в «черный список», прокомментировал отмену концертов.

На своей странице в Instagram исполнитель заявил, что в Украине "самые бешеные фанаты и сексуальные с**ки".

Моргенштерн выразил надежду на то, что рано или поздно его концерт все-таки состоится в Украине.

"Украина, я вас обожаю! Всегда об этом говорил и буду говорить! Самые бешеные фанаты и сексуальные с**ки! Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются, и мы с вами раз****м стадион! На**й политику. Мы братья", – говорится в сообщении певца.

Позже эта "история" была удалена Instagram.

У Моргеншерна были запланированы концерты в Украине летом этого года. Впрочем, он допустил, что они не состоятся.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные ... и, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать», – поделился он со своими фанатами.

Читайте такжеУ СБУ нет оснований не пускать российского рэпера Моргенштерна в УкраинуПримечательно, что исполнитель выражал поддержку президенту РФ Путину.

"Путин "красавчик" не потому, что он сделал что-то для страны крутое, или супер правит отлично. Просто круто, мощный мужик и все. Представь, ты Путин, тебя знает весь мир. Круто, молодец. Прошел жизнь - какой следующий уровень? Респект. Это не о каких-то политических действиях, а просто человек", - заявлял он в интервью Юрию Дудю.

Моргенштерн и Украина

В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулось скандалом. Моргенштерн со сцены назвал "показухой" объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Позже в Госпогранслужбе прокомментировали запланированные концерты Моргенштерна в Украине. А в Службе безопасности Украины его проверяли на предмет оснований о недопущении в Украину, но причин в отказе не было.

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Автор: Ольга Робейко